Laut FN vom 12. Dezember schließt die Sparkasse „zeitweise“? aufgrund der Pandemie elf Filialen. In der Zweigstelle Weberdorf wurde diesbezüglich am Wochenende ein unprofessioneller Aushang angebracht, mit der Begründung zur Schließung: zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden. Ihre Mitarbeiter brauchen Sie hier am wenigsten schützen, denn sie sind ja hinter Panzerglas verbarrikadiert. Uns Kunden könnten Sie nicht besser schützen, indem Sie die Zweigstelle öffnen und nicht schließen.

Werden Sie Ihrer systemrelevanten Aufgabe gerecht und halten sich an die geltenden Vorgaben und Verordnungen: Kontakte vermeiden und nicht viele Menschen in Ihre aktuell noch geöffneten Geschäftsstellen zu lotsen.

Aufgrund der Entfernung müssen Ihre Weberdorfkunden in Busse oder andere Verkehrsmittel, was auch wieder mit unnötigen Kontakten verbunden ist. Fragen Sie doch einfach mal bei der Apotheke, dem Bäcker oder Metzger im Weberdorf, wie diese das Problem hervorragend lösen. Hier bekommen Sie sicherlich hilfreiche Unterstützung.

Vielleicht nehmen Sie aber auch die aktuelle Situation zum Anlass eventuell künftig einige Filialen dauerhaft zu schließen und dies ist die Testphase. Das ist weniger gut für die Region.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020