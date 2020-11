Gut Ding will Weile haben

Es allen recht zu machen, werden auch Gemeinderat und Stadtverwaltung nicht schaffen. Das Verkehrskonzept birgt einfach zu viele Fallstricke. Persönliche Betroffenheiten und Befindlichkeiten spielen hier ebenso mit rein, wie gute Argumente von Anwohnern, Geschäftsleuten, Kunden, Pendlern und anderen mehr.

Deshalb ist es absolut zu begrüßen, dass Oberbürgermeister Glatthaar und mit ihm eine Ratsmehrheit „Schritt für Schritt“ vorgehen möchte, um das bestmögliche Mergentheimer Verkehrskonzept für die Zukunft zu stricken.

Die erste Testphase ist beendet, und nun steht die zweite an. Aus Fehlern wurde gelernt. Die Einfahrt in die Münzgasse, von Süden kommend, wird dicht gemacht und damit hoffentlich der reine Abkürzungsverkehr durch die Altstadt endgültig gestoppt. Nun gilt es, die Situation am Deutschordenplatz genau zu beobachten. Penibel abgewogen werden muss auch das weitere Vorgehen am Oberen Graben, denn die vielen Schüler dort dürfen nicht gefährdet werden. Das Testen muss also vorerst weitergehen. Denn: Gut Ding will nun einmal Weile haben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020