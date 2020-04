Gudrun Hurdelbrink verstorben

Bad Mergentheim.Oberstudiendirektorin i.R. Gudrun Hurdelbrink (Bild) ist im Alter von 72 Jahren verstorben. 18 Jahre lang hat sie die Berufliche Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) in Bad Mergentheim erfolgreich geleitet. Sie sei eine Ausnahmelehrerin gewesen, hatte die damalige Leitende Schulamtsdirektorin Ellen Andersen vom Regierungspräsidium Stuttgart bei Hurdelbrinks Verabschiedung im Jahr 2011 hervorgehoben.

1947 in Kochersteinsfeld geboren, stieg Hurdelbrink 1972 als landwirtschaftliche Oberlehrerin in den Schulbetrieb in Esslingen ein. Nach einer Zwischenstation in Wertheim wurde sie 1988 als stellvertretende Schulleiterin an die Haus- und Landwirtschaftliche Berufsschule in Bad Mergentheim berufen. 1992 übernahm Hurdelbrink die Leitung von Bernd Schepermann. Neben ihrer pädagogischen Qualifikation hat die Verstorbene eine zweijährige Weiterbildung in Gesundheit und Pflege absolviert und sich außerdem zur Gesundheitsberaterin ausbilden lassen. Darüber hinaus wirkte sie beim Regierungspräsidium in der Supervisionsgruppe und der Lehrerfortbildung mit.

Im Jahr 2010 wurde unter der Leitung Gudrun Hurdelbrinks die bisherige Haus- und Landwirtschaftliche Berufsschule in Berufliche Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) umbenannt. In ihrer Amtszeit richtete sie zehn neue Ausbildungsgänge ein. gs/wm/Bild: FN-Archiv

