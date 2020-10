Grundlagen des digitalen Arbeitens

Bad Mergentheim.Den sinnvollen und effektiven Einsatz von moderner digitaler Technik – etwa Laptops oder Notebooks – kann man in einem vierteiligen Einsteigerkurs erlernen, der am Mittwoch, 21. Oktober, in der Kaufmännischen Schule startet.

Der Kurs vermittelt unter anderem, wie man digital geeignete Informationen gewinnt, beim Einkaufen den Überblick behält, sich bei Veranstaltungen und Portalen anmeldet, private Büroarbeiten schnell und leicht erledigt, Risiken minimiert sowie mit Bild, Video, Text und Sprache Kontakt hält. In einer kleinen Gruppe können die Anwendungen für Laptop beziehungsweise Notebook geübt werden. Vermittelt wird auch, wie man dabei zusätzlich das Smartphone oder Tablet nützlich einsetzt. Im Kurs kann sowohl mit Leihgeräten als auch mit eigenen Geräten gelernt werden. Genügend Raum ist auch für individuelle Fragen und Wünsche.

Die weiteren Kurstermine sind am Freitag, 23., Mittwoch, 28., sowie am Freitag, 30. Oktober, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr. keb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.10.2020