Bad Mergentheim/Assamstadt.Ein großes Konzert der Dekanatschöre aus Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Hohenlohe findet am Samstag, 16. November, um 20 Uhr in der Kirche St. Joseph in Öhringen, am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr in der St. Kilians-Kirche in Assamstadt und am Samstag, 23. November, um 19 Uhr im Münster St. Johannes in Bad Mergentheim statt. Das Konzert beinhaltet doppelchörige Musik von F. Cavalli/Missa Concertata und C. Monteverdi. Teilnehmende Chöre sind: Chorisma, Chor der Dekanate Hohenlohe und Bad Mergentheim, Tauberfränkische Kantorei Tauberbischofsheim, Vocalensemble Ludwigsburg, Ensemble mixtura auf historischen Instrumenten. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019