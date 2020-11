Großer Neubau auf dem „Baccara“-Areal

Bad Mergentheim.Als „Schandfleck“ in Bad Mergentheim ist das Areal um das verfallene, ehemalige Tanzlokal und Kegelcenter „Baccara“ am Stadteingang der Kurstadt von Igersheim kommend verschrien. Das soll nun bald ein Ende haben. Die Platon Immobilien GmbH plant auf dem Gelände in der Igersheimer Straße 58 ein modernes Dienstleistungszentrum mit drei Stockwerken für Gewerbe und oben drauf noch vier

...