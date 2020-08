Große Verdienste um die Demokratie

Bad Mergentheim.Im Alter von 88 Jahren ist am 18. Juli Günter Helmbold aus Bad Mergentheim gestorben. In Eisleben geboren, entschloss sich Helmbold im Jahr 1953, die damalige DDR zusammen mit seiner Familie zu verlassen. Erstes Ziel nach der Flucht war zunächst Markgröningen, ehe der gelernte Kaufmann und Buchhalter jedoch schnell in Bad Mergentheim bei der Firma Elektro-Bopp eine neue Anstellung fand. Nach einiger Zeit folgte der Wechsel zu Kranbau-Linke, wo sich Günter Helmbold mit Hilfe eines Fernstudiums zum Betriebsleiter emporarbeitete. 1974 wechselte er als kaufmännischer Leiter und Prokurist zur Firma Otto Carle.

Neben seinem Beruf als Buchhalter bekleidete Günter Helmbold zahlreiche Ehrenämter: So war er 17 Jahre Präsident des 1. FC Igersheim, 15 Jahre Sitzungspräsident der „Lustigen Gesellen“ in Bad Mergentheim und 40 Jahre Kreisschatzmeister der FDP Main-Tauber, wofür er noch im Dezember vergangenen Jahres geehrt wurde. FDP-Kreisvorsitzender Benjamin Denzer würdige hier Helmbolds Verdienste um die Demokratie.

Helmbold hinterlässt Frau, zwei Kinder, zwei Enkel und ein Urenkelkind. bas

