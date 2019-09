Große Demonstration für Klimaschutz

Dem Klimastreik folgten am Freitag junge Menschen weltweit – auch in Bad Mergentheim. In rund 3300 Städten gingen die Menschen auf die Straße, um sich für den Klimaschutz stark zu machen.

Bad Mergentheim. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ – mit diesen Worten sind Hunderte von Menschen in Bad Mergentheim gestern durch die Gassen gezogen. Für den Klimastreik

...