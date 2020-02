Große Beute bei Einbruch gemacht

Löffelstelzen.Ein 56-Jähriger ist am vergangenen Donnerstag laut einer Pressemitteilung Opfer eines Einbruchs geworden.

Wie die Pressestelle des Heilbronner Polizeipräsidiums mitteilt, waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen 8 und 13.45 Uhr über ein Waschküchen-Fenster in das Wohnhaus des Mannes in der Straße „Hohe Äcker“ eingestiegen.

Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern haben und zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen machten, sollen sich unbedingt unter Telefon 07931 / 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020