Größtes Neubaugebiet im Landkreis

Am Bad Mergentheimer Stadtrand, angrenzend an die Austraße, entsteht das derzeit größte Neubaugebiet im gesamten Landkreis. Oberbürgermeister Udo Glatthaar (Dritter von links) nahm am Dienstagvormittag den offiziellen Spatenstich für das „Auenland III“ vor. Mit ihm griffen Vertreter der Firma Konrad Bau, der Planungsbüros, der Stadtverwaltung und eine Expertin für Archäologie zum Spaten.