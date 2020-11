Graffiti-Schmiererei im Parkhaus

Bad Mergentheim.Unbekannte beschmierten am Wochenende mehrere Treppenhäuser eines Parkhauses in Bad Mergentheim. Zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 10 Uhr, verewigten sich die Täter an den Wänden der Parkgarage in der Zaisenmühlstraße. Die vermeintlichen Künstler besprühten mit roter, grüner und blauer Farbe mehrere Lampen und Bewegungsmelder. Zudem sprayten sie Schriftzüge an die Wände und Treppen. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, zu melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020