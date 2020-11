Bad Mergentheim.Wer ist für Schmierereien an einem Bauwagen in Bad Mergentheim verantwortlich? Am Mittwoch stellte eine Firma fest, dass Unbekannte ihren Wagen in der Max-Planck-Straße mit schwarzer Farbe verunstaltet hatten. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

