Althausen/Neunkirchen.Mit 22 Besuchern in Althausen sind die evangelischen Christen in die „Saison“ der Gottesdienste mit Corona-Einschränkungen gestartet. „Wir waren überrascht, dass doch so viele Gemeindeglieder wieder zum Gottesdienst gefunden haben. In Neunkirchen erwarten wir weniger Zuspruch, wobei wir dort auch nicht mehr als 17 Plätze anbieten können (Abstandsregel)“, schreibt Pfarrer Bernd Rampmeier. Die

...