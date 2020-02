Gottesdienst zum Weltgebetstag

Die Liturgie des Weltgebetstages kommt 2020 aus Simbabwe. © Kirche

Bad Mergentheim.Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Jeweils am ersten Freitag im März wird dieser Gottesdienst in mehr als 120 Ländern rund um den Globus gefeiert. In Bad Mergentheim zum Beispiel wird am 6. März um 17.30 Uhr in die Klosterkirche (Kapuzinerkirche) eingeladen.

2020 kommt die Liturgie aus Simbabwe. Nach dem Gottesdienst findet ein informierendes Zusammensein bei Kostproben aus der Küche Simbabwes statt. Bis heute ist die Gesellschaft des Landes gespalten: in Stadt und Land, Alt und Jung, Gebildete und Ungebildete. Korruption ist allgegenwärtig. Doch es gibt kleine Ansätze der Veränderung zu sehen: Initiativen, die sich für Friedensgespräche einsetzen, die für Sauberkeit in ihren Stadtvierteln sorgen, Organisationen, die die schädlichen Traditionen bekämpfen, Gruppen, die brachliegenden fruchtbaren Boden bebauen, Menschen, die sich um die Nachbarschaft kümmern und auch einige Unternehmer, die eine gerechtere Wirtschaftsordnung wollen. Fi

