Gottesdienst im Freien oder per Video

Corona bringt auch die Weihnachtsgottesdienste durcheinander. Mit kreativen Ideen versuchen die Kirchengemeinden, gegenzusteuern und ein optimal abgestimmtes Angebot zu machen.

Bad Mergentheim/Weikersheim. Nach Vorliegen der neuen Landesverordnung ist inzwischen auch klar, was der „Lockdown“ für die Weihnachtsgottesdienste der beiden großen christlichen Kirchen bedeutet. Dies betrifft auch die evangelischen Kirchenbezirke Künzelsau, Öhringen und Weikersheim und die katholischen Dekanate Hohenlohe und Mergentheim.

Nach den neuen kirchlichen Vorgaben besteht für viele Gottesdienste Anmeldepflicht. Angesichts der täglich wechselnden Pandemielage ist es aber schwer zu sagen, ob die auf dieser Seite vorgestellten Veranstaltungen alle so stattfinden können. Die württembergische Landeskirche hat zwar entschieden, dass „Gottesdienste gefeiert werden sollen – dort, wo es verantwortbar ist, gerade unter Berücksichtigung der Infektionslage, und unter Einhaltung strenger Regeln“. Aber bei einer 7-Tage-Inzidenz ab 200 (und die erscheint nicht unrealistisch) solle „eingehend geprüft werden“, ob man auf digitale Formate umsteigt. Steige der Wert auf 300, seien Präsenzgottesdienste „nicht mehr möglich“.

Einige Kirchengemeinden haben daher gezögert, jetzt schon der Zeitung auf ihre Anfrage hin genaue Termine zu nennen. Die Kirchenleitung hat wiederum die Gemeinden darum gebeten, ihre Kirchen „nur zu gottesdienstlichen Zwecken zu öffnen“ und tagsüber geschlossen zu halten.

Während des Aufenthalts in der Kirche – auch während des gesamten Gottesdienstes – ist weiterhin das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Gemeindegesang ist katholischerseits weder in den Kirchen noch im Freien möglich, evangelischerseits ist der Gesang deutlich eingeschränkt, wie es in einer Pressemitteilung der beiden Kirchen heißt. Die Gottesdienstdauer ist auf katholischer Seite auf maximal 60 Minuten, auf evangelischer Seite auf maximal 35 Minuten begrenzt.

Schon seit Monaten planen einige Kirchengemeinden ihre Projekte für die Weihnachtsgottesdienste, speziell für den Heiligen Abend, der in den letzten Jahrzehnten zum Schwerpunkt auch der kirchlichen Aktionen geworden ist. Mit einer hohen Besucherzahl wird allgemein gerechnet und die Abstandsregeln lassen nur eine sehr begrenzte Zahl von Besuchern in den Kirchen zu. So weicht die Kirchengemeinde Bad Mergentheim mit den Christvespern aus in die Wandelhalle im Kurpark. Einige Gemeinden übertragen ihre Gottesdienste auf Großleinwände vor dem Gotteshaus, manche feiern gleich auf dem Kirchenvorplatz oder auf großen Plätzen im Ort, etwa auf den Weikersheimer Marktplatz oder in Schäftersheim am Schulhaus. Einige der Gottesdienste sind auch im Internet zu sehen – die Zugangsdaten werden örtlich bekanntgemacht oder stehen auf der Homepage der Kirchengemeinde. Für die Präsenz-Gottesdienste in den Kirchen ist in jedem Fall eine vorherige Anmeldung verpflichtend – bei wem, machen die Kirchengemeinden vor Ort bekannt.

Die auf den ersten Blick naheliegende Lösung, einfach mehr Gottesdienste am Heiligen Abend zu feiern, ist jedenfalls in den kleinen Gemeinden schwer umzusetzen. Ein Pfarrer, zu dessen Bezirk drei oder vier Kirchen gehören, müsste dann schon am Vormittag beginnen – und wer wollte da zum Gottesdienst kommen? Außerdem warten viele Menschen an diesem Tag auf einen Auftritt der Kinder der Kinderkirche beim traditionellen „Krippenspiel“ mit Maria und Josef, Hirten und den Heiligen drei Königen.

Auch das geht in diesem Jahr so nicht – Abstandsregelungen gelten für Besucher und Mitwirkende. Manche Gemeinden versuchen es mit einer Gestaltung im Freien, wo mehr möglich ist, andere weichen auf Video-Formate aus. Dabei wird ein beachtlicher Gestaltungsreichtum deutlich.

Pfarrer i.R. Horst-Frithjof Tschampel, Elpersheim, entwickelte sein Krippenspiel als Schattenspiel. Andere hatten die Szenen gedreht, bevor die strengen Vorschriften in Kraft traten. Die Bad Mergentheimer Kinderkirche rief ihre Kinder dazu auf, eigene Filmchen zu weihnachtlichen Themen zu liefern, die dann zu einem Film zusammengestellt werden sollen. Alle diese Videos werden dann am Heiligen Abend gezeigt, in Reinsbronn, Sechselbach und Waldmannshofen sogar den ganzen Nachmittag über zu jeder halben Stunde.

Eine kreative Idee, um den ganzen Ort einzubeziehen, wurde in Adolzhausen und Edelfingen entwickelt. In Adolzhausen wird nach dem Glockengeläut um 16.30 Uhr im ganzen Dorf „O du fröhliche“ gesungen oder gespielt – so „dass wir uns gegenseitig hören und unsere Gemeinschaft spüren“.

Die Edelfinger Kirchengemeinde praktiziert das Gleiche zum Schluss ihrer Gottesdienste mit „Stille Nacht“ im Freien.

