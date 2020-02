Goldstein bringt ihre besten Schüler mit

Julia Goldstein erhielt ihren ersten Klavierunterricht mit fünf Jahren in Moskau. © Musikschule Filderstadt

Bad Mergentheim.Im Rahmen des kleinen Hauskonzerts sind am Donnerstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr im kleinen Kursaal im Kurhaus erstmals die Exzellenzklasse der Musikschule Filderstadt von Julia Goldstein zu erleben. Sie spielt Werke für Klavier solo von J.S. Bach, J. Haydn, L.v. Beethoven, Fr. Schubert, P. Tschaikowski, Fr. Liszt, F. Chopin, A. Copland und O. Messiaen.

Die Exzellenz-Klavierklasse von Julia Goldstein gehört zu einem Förderprogramm der Musikschule Filderstadt und dient der Vorbereitung von besonders begabten Schülern auf das Studium und zu Wettbewerben. Rege Konzerttätigkeit gehört zum Umfang der Förderung.

Die Pädagogin Julia Goldstein, Tochter des Geigers und Violinenpädagogen Prof. Boris Goldstein, erhielt ihren ersten Klavierunterricht mit fünf Jahren in Moskau bei Nune Chatschaturjan, der Tochter des berühmten Komponisten Aram Chatschaturjan. Nach der Übersiedelung der Familie Goldstein nach Hannover wurde Julia G. von Prof. Karl-Heinz Kämmerling und später in Manchester (Großbritannien) von Prof. Sulamita Aronovsky und bei Prof. Boris Bloch in Essen ausgebildet. Seitdem gewann sie zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe und begann eine rege Konzerttätigkeit als Solistin und Kammermusikerin. Als exzellente Lehrerin unterrichtete sie international erfolgreiche Pianisten wie Igor Levit, Jinsang Lee oder Konstantin Semilakovs. pm

