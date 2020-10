Goldmünzen im Wert von 100.000 Euro erbeutet

Bad Mergentheim.Mit der Masche des „falschen Polizeibeamten“ haben Betrüger einer 71-Jährigen aus Bad Mergentheim Goldmünzen im Wert von circa 100 000 Euro abgenommen, so die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Ein Unbekannter habe die Frau am Mittwochabend auf ihrer Festnetznummer angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Laut Polizei erzählte er die Lügengeschichte von einem angeblichen Überfall auf einen älteren Mann und einer Festnahme von Tatverdächtigen, die die Adresse der Angerufenen mit sich führten. Die Seniorin und ihr Eigentum seien möglicherweise in Gefahr.

Nachdem sich der „falsche Polizeibeamte“ das Vertrauen der 71-Jährigen erschlichen hatte, gab diese ihm Informationen über eine private Münzsammlung. Schließlich brachte der Betrüger die Frau dazu, die Münzen am Donnerstagmorgen aus dem Schließfach einer Bank zu holen und in einem Rucksack an einem vereinbarten Ort zu hinterlegen. Abgesprochen war, dass die Münzen in Sicherheit gebracht und später wieder an die 71-Jährige zurückgegeben werden sollten. Eine Rückgabe erfolgte jedoch nicht. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

