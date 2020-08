Gold beim „Cooking Award 2020“

Bad Mergentheim.Der „Palux Druck-Steamer“, ein Gerät für die professionelle Gastronomie, wird mit einem bedeutenden Branchenpreis ausgezeichnet. Die Freude beim Bad Mergentheimer Großküchentechnikhersteller Palux AG ist dementsprechend groß.

Basierend auf einer jährlichen Befragung von Profiköchen und Lesern, bewertet die Fachzeitschrift „Cooking + Catering inside“ die besten Produktvorstellungen und innovativsten Lösungen in den Branchenbereichen Gemeinschaftsverpflegung und Catering. Wie bereits in den Vorjahren ist auch dieses Mal wieder Küchentechnik aus dem Hause Palux unter den Bestplatzierten zu finden.

Mit dem „Palux Druck-Steamer“, einem leistungsstarken, kompakten Tischgerät, gelingt durch die Kombination von Dampf und Druck eine perfekte Speisenzubereitung in Rekordzeit. Das besondere Highlight des schnellen und schonenden Garens: Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe der zubereiteten Speisen bleiben dabei bestmöglich erhalten. Alle Besonderheiten und Pluspunkte machten das Gerät zu einem würdigen Gewinner des „Cooking Award 2020“ in der Kategorie „Gar- und Herdtechnik“.

Auch Torsten Hehner, Mitglied des Vorstands der Palux AG, ist erfreut über die Gold-Prämierung: „Erneut konnten wir von Palux mit einem Top-Produkt die professionellen Köche und fachkundigen Leser überzeugen. Mit unserem Druck-Steamer lässt sich die Garzeit gegenüber dem klassischen Kombidämpfern um bis zu 60 Prozent reduzieren – dadurch kann auch in der Großküche innerhalb weniger Minuten bedarfsgerecht gegart und so eine Überproduktion vermieden werden. Letzten Endes ermöglichen wir mit unserer Technik so obendrein die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020