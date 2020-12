Glücksnummern vom 19. und 20. Dezember

Bad Mergentheim.Der Lions Club Bad Mergentheim hat in diesem Jahr wieder einen Adventskalender zum Verkauf angeboten. Hinter den Türchen verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die individuelle Glücksnummer steht auf der Vorderseite des Kalenders. Die Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind in den Fränkischen Nachrichten oder unter www.lions-badmergentheim.de zu finden.

Heute werden gleich zwei Türchen am Lions-Adventskalender geöffnet. Hinter dem 19. Dezember verbergen sich folgende Gewinne: Nr. 2754 Dollmann’s Bioladen Weikersheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 2117 Zweiradcenter Seyfer Weikersheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1035 AKON Aktivkonzept Bad Mergentheim 50 Euro Reisegutschein. Nr. 3289 Restaurant Alexander Bad Mergentheim 25 Euro Verzehrgutschein. Nr. 508 Seitz Sanitätshaus Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3378 Sparkasse Tauberfranken Bad Mergentheim 50 Euro Citygutschein Bad Mergentheim. Nr. 1325 Blumen Brenner Weikersheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3997 Schmieg Sanitätshaus Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 993 Niederle-Groh Mode & Trend Igersheim 30 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1846 Lions Club Bad Mergentheim 40 Euro Citygutschein Bad Mergentheim. Nr. 1654 Stadt Weikersheim 2 Eintrittskarten Jazz am Nachmittag (Wert: 38 Euro) Tauberphilharmonie. Nr. 1196 Franke Coffee Systems Grünsfeld 30 Euro Citygutschein Bad Mergentheim.

Auch am 20. Dezember gibt es einiges zu gewinnen: Nr. 310 Akon Aktivkonzept Bad Mergentheim 50 Euro Reisegutschein. Nr. 1656 Spedition Philipp Mühleck Bad Mergentheim 30 Euro Citygutschein Bad Mergentheim. Nr. 3429 Elektro Fleischmann Igersheim 30 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1672 Restaurant Alexander Bad Mergentheim 25 Euro Verzehrgutschein. Nr. 2538 Frankenfestspiele Röttingen zwei Eintrittskarten Festspiele. Nr. 187 Seitz Sanitätshaus Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1347 Fußglück Eva Wachter Assamstadt 35 Euro Podologische Fußpflege. Nr. 3755 Dollmann’s Bioladen Weikersheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 2044 Stadt Weikersheim zwei Eintrittskarten Jazz am Nachmittag (Wert: 38 Euro) Tauberphilharmonie. Nr. 2781 Wolf Baumaschinen u. Baugeräte Bad Mergentheim 30 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 735 Ruppert Beauty Coach Bad Mergentheim 49 Euro Schminkberatung. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Aufgrund des Lockdowns können die Gewinne diesmal nicht in der Tourist-Info abgeholt werden. Die Gewinner erhalten die Gutscheine per Post zugesandt. Dazu muss die ausgeschnittene Kalendernummer inklusive einem adressierten und frankierten Rückumschlag an folgende Adresse gesendet werden: Diabetes-Klinik, Thomas Böer, Theodor-Klotzbücher-Straße 12, 97980 Bad Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020