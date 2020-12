Glücks-Nummern von zwei Tagen

Bad Mergentheim.Der Lions Club Bad Mergentheim hat wieder einen Adventskalender zum Verkauf angeboten. Hinter den Türchen verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro.

Am Wochenende werden gleich zwei Türchen am Lions-Adventskalender geöffnet. Für den 5. Dezember wurden folgende Gewinnnummern ermittelt: Nr. 727 Best Western Premier Parkhotel Bad Mergentheim Frühstücksbuffet für 2 Personen. Nr. 3960 Ruppert Beauty Coach Bad Mergentheim 49 Euro Schminkberatung. Nr. 2043 iDiaZ – IT-Dienstleister für das Gesundheitswesen Bad Mergentheim 30 Euro Citygutschein Bad Mergentheim. Nr. 1883 Galerie am Schloss Bad Mergentheim 50 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3374 Uhren-Schmuck Beck Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1733 Waschpark Bad Mergentheim 30 Euro Autowäsche. Nr. 1133 Sport Vath Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3682 Blumen Brenner Weikersheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3798 Zweiradcenter Seyfer Weikersheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1493 SI Immobilien Bad Mergentheim 30 Euro Citygutschein Bad Mergentheim.

Besondere Preise

Am Nikolaustag gibt es unter anderem auch ganz besondere Preise zu gewinnen: Nr. 2572 Autohaus A.M.T. Bad Mergentheim Wochenende mit einem Traumauto. Nr. 721 Lions Club Bad Mergentheim 250 Euro Barpreis. Nr. 2065 FN-Reisen Bad Mergentheim 100 Euro Reisegutschein. Nr. 3563 Naturheilpraxis Dr. rer. nat. Thomas Jahrmann Weikersheim 75 Euro Behandlungsgutschein. Nr. 1204 Alexander Traut Augenoptik Bad Mergentheim 40 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1971 AKON Aktivkonzept Bad Mergentheim 50 Euro Reisegutschein. Nr. 3454 Sparkasse Tauberfranken Bad Mergentheim 50 Euro Citygutschein Bad Mergentheim. Nr. 44 agoVITA - Studio für Fitness und Gesundheit Weikersheim Fitness-Check/Probetraining (Wert: 59 Euro). Nr. 1023 Galerie am Schloss Bad Mergentheim 50 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1262 Becksteiner Winzer 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1539 Tauberphilharmonie Weikersheim Eintrittskarte Konzert (Wert: 25 Euro). Nr. 1281 Solymar Therme Bad Mergentheim 30 Euro Wertgutschein. Nr. 823 Moritz und Lux - Buchhandlung Bad Mergentheim 30 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 20 Best Western Premier Parkhotel Bad Mergentheim Frühstücksbuffet für 2 Personen. Nr. 3030 Goldschmiede Hoffmann-Winkler Bad Mergentheim 30 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1800 Hotel & Restaurant Bundschu Bad Mergentheim 25 Euro Verzehrgutschein. Nr. 2244 Frankenfestspiele Röttingen zwei Eintrittskarten Festspiele.

Die Gutscheine für die Sach- beziehungsweise Barpreise können gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer bei der Tourist-Info Bad Mergentheim vom 1. bis 31. Januar zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020