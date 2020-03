Gleich zwei Fahndungserfolge

Bad Mergentheim/Weikersheim.Zwei Fahndungserfolge verbuchte das Polizeirevier Bad Mergentheim in dieser Woche. Wie es im Polizeibericht heißt, sei ein Mann am Mittwochabend im Bereich der Innenstadt geflüchtet, als er eine Streife erblickte. Die beiden Beamten des Polizeireviers nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den Mann nach kurzer Flucht kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass er mittels Haftbefehl gesucht wurde. In der gleichen Nacht sollte eine Person in Weikersheim ebenfalls aufgrund eines Haftbefehls festgenommen werden. Auch hier hatten die sportlichen Polizisten nach einer kurzen Flucht zu Fuß Erfolg und konnten die Person überwältigen. pol

