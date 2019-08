Glanzvoller Auftritt

Bad Mergentheim.Mit einer künstlerisch hochkarätigen, glanzvollen, ja hinreißenden Interpretation von Gioacchino Rossinis „Petite messe solennelle“ präsentierte sich das Vokalensemble „Svago“ in der aus diesem Anlass sehr gut besuchten, nahezu voll besetzten Schlosskirche.

„Svago“(auf deutsch etwa „Spaß“ oder „Zerstreuung) – das ist eine Gruppe von(bei ihrem Auftritt in der Schlosskiche) insgesamt 13 jungen Sängern. Unterstützt wurden sie von einer Pianistin und einem Organisten. In Bad Mergentheim fand das Ensemble für das Rossini-Projekt aufgrund der Initiative des Sängers Marcel Brunner zusammen. Der ist nämlich gebürtiger Kurstädter.

Das Ergebnis überzeugte. Es war eindrucksvoll, über weite Strecken klanglich überwältigend. Und zwar so überwältigend, dass das von Thomas Schlerka geleitete Ensemble am Ende des circa eineinhalbstündigen Konzerts mit minutenlangen, von Beginn an im Stehen gebrachten, Ovationen gefeiert wurde.

„Petite messe solennelle“ – kleine, feierliche Messe nannte Gioacchino Rossini (1792-1868), der große Meister der opera buffa, mit wohl etwas ironischer Bescheidenheit sein geistliches Spätwerk, dessen erste, vom Meister selbst bevorzugte Fassung aus dem Jahr 1863 in der nur wenig geänderten Originalbesetzung aufgeführt wurde. Statt der vorgesehenen zwei Klaviere wurde nur eines als Begleitinstrument eingesetzt. Das Harmonium wurde durch ein Orgelpositiv ersetzt.

Einerseits sparsam und zugleich reich und vielfältig in ihren Mitteln erscheint dieses Alterswerk des damals schon 71-jährigen Komponisten, das auch so etwas wie das letzte künstlerische Vermächtnis eines großen Künstlers und Lebenskünstlers seiner Epoche darstellt. Das rein handwerkliche Können Rossinis, seine bewundernswerte Vielseitigkeit in allen Stilen und Ausdrucksformen ist es auch, was sich wie ein roter Faden durch alle Nummern und liturgischen Stationen der Messe vom „Kyrie“ bis zum „Agnus dei“ hindurchzieht. Hier ist ein genialer Techniker am Werk, der seine Gesangssolisten allein oder im Ensemble und im variantenreichen Wechselspiel mit den ebenfalls vielfach geteilten Chor einsetzt und dabei nicht nur über den sinnlich-fülligen Belcantostil, die bewegliche Rhythmik, reiche Harmonik und die Bühneneffekte der von ihm mitgeprägten Epoche leichthändig verfügt. Sondern auch den altehrwürdigen Kontrapunkt beherrscht (Rossini war ein großer Bach-Verehrer) und sich der besonderen Anforderungen bei der Vertonung der traditionellen Liturgietexte bewusst ist. Dies war sicher auch im eklektischen Geist von Rossinis Epoche, doch ist diese „kleine Messe“ mehr als nur eine virtuose Demonstration. Sie ist auch ein persönliches Herzensbekenntnis des Künstlers und Menschen, der damit auch die Herzen seiner Zuhörer erreichen will und kann. Das ist auch dem jungen Ensemble in der Schlosskirche bestens gelungen. the

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019