Giovanni Camazzini erhält Förderpreis

Bad Mergentheim.Giovanni Camazzini, Studierender der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach am Campus Bad Mergentheim, erhält den DAAD-Preis 2019. Ausgezeichnet werden Studierende mit guten Studienleistungen, die äußerst motiviert im Studium sind und herausragendes gesellschaftliches und soziales Engagement zeigen. Der Preis soll dazu beitragen, den internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen ein Gesicht zu geben.

Der Preisträger erhält die Auszeichnung durch das kombinierte Stipendien- und Betreuungsprogramm (STIBET) des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Giovanni Camazzini ist in Treviso in Norditalien geboren und aufgewachsen. Durch eine Informationsveranstaltung in seiner Heimatschule wurde er auf die DHBW und ihr Studienmodell aufmerksam und entschloss sich, ein duales Studium in Deutschland zu absolvieren. Seit 2016 studiert er in Bad Mergentheim BWL-International Business, aktuell befindet er sich in der letzten Praxisphase bei seinem Dualen Partner, der Schwarz IT KG, dem IT-Dienstleister für die Schwarz-Gruppe in Heilbronn und schreibt an seiner Bachelorarbeit.

Anfangs Heimweh

„Das duale Studium ist für mich ein spannender und erfahrungsreicher Lebensabschnitt. Es ist eine gute Alternative für diejenigen, die praktische Berufserfahrungen bereits während des Studiums sammeln möchten. Die Anfangsprobleme durch Heimweh und Sprachschwierigkeiten haben sich langsam und stetig verbessert. Zum Glück bieten der Campus und die Stadt Bad Mergentheim viele Möglichkeiten, sich gemeinsam mit anderen Studierenden von den intensiven Lernphasen abzulenken“, so Camazzini.

Professor Dr. Rainer Jochum, Studiengangleiter BWL-International Business, begründet die Auswahl folgendermaßen: „Herr Camazzini hat eine sehr steile Lernkurve im Studium durchlaufen und beeindruckt durch ausgezeichnete Leistungen, auch bei schriftlichen Ausarbeitungen in Fremdsprachen.

Durch seine offene, freundliche und humorvolle Art trägt er überdies zu einem guten Klima in Arbeitsgruppen bei.“

Geld für nächsten Urlaub

Der mit 1000 Euro pro Hochschule dotierte DAAD-Preis wird seit mehr als zehn Jahren vergeben. Der Preisträger hat bereits einen konkreten Wunsch, wie er die Auszeichnung nutzen wird: „Die unerwartete Förderung wird den nächsten Urlaub mit meiner Freundin finanzieren“, so Camazzini. Er hat bereits ein Übernahmeangebot von der Schwarz IT KG erhalten und blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Mein Ziel ist es, beruflich eine sehr gute Arbeit zu leisten.“ dhbw

