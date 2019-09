Gibt nicht auf: Wer ist der Künstler?

Jemand baut sie. Irgendjemand wirft sie um. Und besagter Jemand kommt immer wieder zurück an diese flache Stelle der Tauber und baut sie wieder auf.

Bad Mergentheim. „Das kann man doch nicht einfach machen. Das ist doch Kunst!“, sagt ein aufgeregter Leser und legt ein Beweisfoto auf den Tisch der Redaktion.

Seit einer Weile, so der Mann, mache sich jemand die Mühe und baue Steinstatuen an einer flachen Stelle der Tauber direkt an der Wolfgangsbrücke auf. Nun sei es aber so, dass regelmäßig Unbekannte vorbeikämen und die Formationen wieder umstießen. Doch der Künstler gibt nicht auf. Immer wieder schichtet er mühevoll Stein um Stein, baut Säule um Säule. An der Stelle, an der sich gerade eine Baustelle befindet, stehen sie, ragen aus dem Wasser hervor.

Geht man ganz nah ans Ufer, ergibt sich das Gesamtbild. Dann bildet sich eine Flucht unter der Wolfgangsbrücke, ihr halbrunder Bogen spiegelt sich im Wasser zu einem vollständigen Kreis. Vielleicht ist das Bild nur ein Zufall. Der Umstand, dass sich jemand die Mühe macht, und immer wieder an die Stelle zurückkehrt, um sein Kunstwerk wiederaufzubauen wohl eher nicht. Am Ende bleibt mindestens eine Fragen offen: Wer ist der unbekannte Künstler? Wir würden ihn gern kennenlernen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019