Gezielt aufs Arbeitsleben vorbereitet

Viele Schüler freuen sich, dass die Sommerferien beginnen. Für manche bedeutet es jedoch auch einen Einschnitt, denn sie haben ihren Abschluss in der Tasche – so auch an der Wirtschaftsschule.

Bad Mergentheim. An der Kaufmännischen Schule in Bad Mergentheim haben 25 Schüler nach zweijähriger Schulzeit die Abschlussprüfung der Wirtschaftsschule erfolgreich bestanden.

Der erzielte mittlere Bildungsabschluss (Fachschulreife) umfasst neben einer Vertiefung der Allgemeinbildung eine umfassende Grundbildung im volks- und betriebswirtschaftlichen Profil.

Die Anerkennung dieses Abschlusses durch die Wirtschaft wird durch die abgeschlossenen Ausbildungsverträge, meist im kaufmännischen Bereich, dokumentiert.

Den engagierten Wirtschaftsschülern steht zusätzlich eine breite Palette von schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten offen. In den beruflichen Schulen kann über das Berufskolleg die Fachhochschulreife angestrebt werden. Besonders qualifizierten Absolventen bietet der Weg über die beruflichen Gymnasien eine interessante Zukunftsperspektive.

Zentrale Prüfung

Die zentral gestellte Abschlussprüfung umfasst die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Volks- und Betriebswirtschaftslehre unter Einsatz einer integrierten Unternehmenssoftware und die praktische Prüfung in computerunterstützter Textverarbeitung. Jeder Schüler wurde zusätzlich für mindestens eine mündliche Prüfung verpflichtet. Die Betreuung der Schüler lag im Übrigen in den Händen der für diese Schulart bewährten Klassenlehrer, StD Rüdiger Keimel und OStR Michael Stark.

Die Abschlussprüfung haben laut Pressemitteilung der Kaufmännischen Schule folgende Schüler erfolgreich bestanden:

Klasse 2bfw2/1 (Klassenlehrer Rüdiger Keimel): Paul Esslinger; Alicia Gierend; Jeremy Heuberger; Fabienne Ihl; Jonas Kellermann; Lukas Kellermann; Sophia Marie Leuchs (Lob); Leonita Mehmeti; Daniel Popovski; Melanie Preise; Celina-Marie Teufel; und zudem Anita Völzke (Lob).

Klasse 2 bfw2/2 (Klassenlehrer Michael Stark): Lisa Arweiler; Julia Berberich; Nicole Brendel; Kira Michelle Gerlinger (Lob); Lea Grujic; Artur Hein (Lob); Jan-Luca Kansy; Julian Krieger (Lob); Christin Lisker (Lob); Evelyn Renner; Louis Roßmann (Paul-Sempp-Preis, Lob); Julina-Aklisha Stach; Selin Zenkert. ksm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019