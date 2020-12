Gewinner werden angerufen

Bad Mergentheim.Die Citygemeinschaft hat ihr alljährliches Gewinnspiel veranstaltet. Dazu erreichte die Redaktion die folgende Pressemitteilung: „Nachdem am Mittwoch ein erneuter Lockdown kommt und fast alle teilnehmenden Geschäfte schließen müssen, können wir leider auch die geplante kleine Preisübergabe unseres Gewinnspiels am Samstag vor dem Modehaus Kuhn nicht durchführen. Deshalb werden wir die Preise ziehen und die Gewinner telefonisch benachrichtigen. Die Preise können, ab dem 11. Januar, nach Terminvereinbarung bei Optik Werz, am Ledermarkt 8-10 (Telefon 07931 / 8862), abgeholt werden. Ebenso werden die Gewinner in der Zeitung bekanntgeben.“ cg

