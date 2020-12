Gewinn-Nummern vom 22. Dezember

Bad Mergentheim.Der Lions Club Bad Mergentheim hat in diesem Jahr wieder einen Adventskalender zum Verkauf angeboten. Hinter den Türchen verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die individuelle Glücksnummer steht auf der Vorderseite des Kalenders. Die Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind in den Fränkischen Nachrichten oder unter www.lions-badmergentheim.de zu finden.

Am 22. Dezember dürfen sich folgende Gewinner freuen: Nr. 856 agoVita – Studio für Fitness und Gesundheit Weikersheim 29 Euro Kraftmessung. Nr. 3467 Sparkasse Tauberfranken Bad Mergentheim 50 Euro Citygutschein Bad Mergentheim. Nr. 2367 Bürohaus Leuchs Bad Mergentheim 30 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 361 Herbsthäuser Brauereigaststätte Herbsthausen 30 Euro Verzehrgutschein. Nr. 3389 Franken-Apotheke Weikersheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1352 Victoria Weine Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3312 Wolf Baumaschinen u. Baugeräte Bad Mergentheim 30 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3720 Restaurant Alexander Bad Mergentheim 25 Euro Verzehrgutschein. Nr. 155 Golf-Club Bad Mergentheim 1 Trainerstunde inkl. Golf-Schnupperkurs. Nr. 2322 Stadt Weikersheim 2 Eintrittskarten Konzert (Wert: 62 Euro) Tauberphilharmonie. Nr. 119 Steuerkanzlei Swen Rüdenauer Bad Mergentheim 30 Euro Citygutschein Bad Mergentheim. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Aufgrund des Lockdowns können die Gewinne diesmal nicht in der Tourist-Info Bad Mergentheim abgeholt werden. Die Gewinner erhalten die Gutscheine aus diesem Grund per Post zugesandt. Dazu muss die ausgeschnittene Kalendernummer inklusive einem adressierten und frankierten Rückumschlag an folgende Adresse gesendet werden: Diabetes-Klinik, Thomas Böer, Theodor-Klotzbücher-Straße 12, 97980 Bad Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020