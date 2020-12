Gewinn-Nummern

Bad Mergentheim.Der Lions Club Bad Mergentheim hat in diesem Jahr wieder einen Adventskalender zum Verkauf angeboten. Die Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind in den Fränkischen Nachrichten oder unter www.lions-badmergentheim.de zu finden. Endspurt – für den 23. Dezember wurden folgende Gewinnnummern gelost: Nr. 2833 agoVita – Studio für Fitness und Gesundheit Weikersheim 59 Euro Fitness-Check/Probetraining. Nr. 3718 Akon Aktivkonzept Bad Mergentheim 50 Euro Reisegutschein. Nr. 640 Edelmann, Fachmarkt für das Handwerk Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1075 Rewe Weikersheim 50 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1686 Seitz Sanitätshaus Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3675 Friseursalon Christian Heer Laudenbach 25 Euro Dienstleistung. Nr. 1485 Stadt Weikersheim zweiEintrittskarten Kabarett (Wert: 38 Euro) Tauberphilharmonie. Nr. 3615 Niederle-Groh Mode & Trend Igersheim 30 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3067 Das Schaffers Bad Mergentheim 25 Euro Verzehrgutschein. Nr. 2860 Amon Gartentechnik Weikersheim 50 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 193 Wolf Baumaschinen u. Baugeräte Bad Mergentheim 30 Euro Einkaufsgutschein. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Gewinner erhalten die Gutscheine per Post zugesandt. Dazu muss die ausgeschnittene Kalendernummer inklusive einem adressierten und frankierten Rückumschlag an diese Adresse gesendet werden: Diabetes-Klinik, Thomas Böer, Theodor-Klotzbücher-Straße 12, 97980 Bad Mergentheim. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.12.2020