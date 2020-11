Bad Mergentheim.Der Lions Club Bad Mergentheim hat in diesem Jahr wieder einen Adventskalender zum Verkauf angeboten. Mit dem Erlös aus dem Adventskalenderprojekt unterstützt der Lions Club Bad Mergentheim in diesem Jahr die Hospiz-Gruppen in Creglingen, Bad Mergentheim und Weikersheim.

Hinter den Türchen im Lions-Adventskalender verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die individuelle Glücksnummer ist auf der Vorderseite des Kalenders zu finden. Die Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind täglich in den Fränkischen Nachrichten oder unter www.lions-badmergentheim.de zu finden.

Für den 1. Dezember wurden folgende Gewinn-Nummern ermittelt: Nr. 810 Alexander Traut Augenoptik Bad Mergentheim 40 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 2337 Zur Alten Kanzlei Bad Mergentheim 25 Euro Verzehrgutschein. Nr. 672 Edelmann, Fachmarkt für das Handwerk Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1195 Hotel & Restaurant Bundschu Bad Mergentheim 25 Euro Verzehrgutschein, Nr. 770 Leder Pfahler Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3533 Rats-Apotheke Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 2246 Tierärzte Weikersheim 40 Euro Gutschein Veranstaltung in der Tauberphilharmonie. Nr. 3453 Rewe Weikersheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3447 Seitz Sanitätshaus Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1930 Wolf Baumaschinen und Baugeräte Bad Mergentheim 30 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 2155 Steuerkanzlei Swen Rüdenauer Bad Mergentheim 30 Euro Citygutschein Bad Mergentheim. Die Gutscheine für die Sach- beziehungsweise Barpreise können gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer bei der Tourist-Info Bad Mergentheim vom 1. bis 31. Januar zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020