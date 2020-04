Gespenst gruselt Geschäfte nun weniger

Erleichterung in der Geschäftswelt: Seit Montag dürfen die kleineren Läden wieder öffnen, seit Donnerstag auch größere mit Einschränkungen. Unsere Zeitung hat sich umgehört.

Igersheim/Bad Mergentheim. „Ein Gespenst geht um in Europa …“, schrieben Karl Marx und Friedrich Engels 1848 in ihrem Manifest. Das heute geflügelte Wort bekommt in Anbetracht der Corona-Pandemie eine abgewandelte

...