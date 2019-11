Geselliges Treffen im Pfarrsaal

Markelsheim.Alle Einwohner ab 65 Jahren hatte die Ortschaftsverwaltung am Sonntag zum traditionellen geselligen Nachmittag in den Pfarrsaal eingeladen. In diesem Jahr wurden die Senioren vom Katholischen Frauenbund und den Firmlingen bewirtet. Ortsvorsteherin Claudia Kemmer, Schwester Katharina, Pfarrer Frithjof Tschampel und Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Lehr hießen die Anwesenden willkommen und berichteten über Neuigkeiten im Ort und der Stadt sowie in den Kirchengemeinden und Dekanaten. Für musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Markelsheim unter Leitung von Stephan Deppisch. Blumenpräsente gab es für die ältesten Besucher des Nachmittags, Anna Pfau und Albert Leiser. tom

