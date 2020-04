Geschichte von 1918 bis 1949 wird hell ausgeleuchtet

Bad Mergentheim.Vom 28. März bis zum 11. April konnten Leser der Fränkischen Nachrichten den Vorabdruck eines Kapitels aus Hartwig Behrs neuestem Buch „Zur Geschichte des Nationalsozialismus im Altkreis Mergentheim“ verfolgen.

Seit Montag ist das gut 300 Seiten starke druckfrische Werk dank Wiederöffnung der Buchhandlungen nach der Corona-Sperre erstmals greifbar.

Das Vorabdruck-Kapitel unter dem Titel „Verlustreicher Kampf statt Endsieg“ nimmt im Buch zehn Seiten des 275 Seiten starken Kerntextes ein. Behr, der in Markelsheim lebende Historiker und ehemalige Gymnasiallehrer, spannt in diesem „Lesebuch für historisch Interessierte im ehemaligen Kreis Mergentheim“ – so Behr in seiner Einleitung – einen weiten zeitlichen Bogen, umgreift die Ereignisse und Entwicklungen von der Vorgeschichte ab 1918 bis zur Bildung der Bundesrepublik.

In fünf Hauptteilen mit je fünf Kapiteln führt Behr von den Bedingungen in den Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs über die Machtergreifung der Nationalsozialisten und Aspekte des Lebens unter der NS-Diktatur sowie die Darstellung der Kriegsjahre bis hin zu Niederlage, Besatzungszeit und der Spruchkammer-Aufarbeitung - und all das anhand exemplarischer Beispiele aus der Region.

Das macht, wie es Thomas Schnabel, der bis 2018 das Haus der Geschichte Baden Württemberg leitete, in seinem Geleitwort treffend formuliert, „anonyme Begriffe wie Weimarer Republik, Drittes Reich oder Besatzungszeit und Wiederaufbau plötzlich greifbar“. Schnabel wünscht dem Band „vor allem in den Schulen weite Verbreitung“.

Diesem Wunsch kann man sich nur anschließen, denn es ist etwas anderes, Worte wie Zwangsarbeit und Zwangssterilisierung, Pogrom, Abschiebung (tatsächlich: der Begriff war behördenüblich, Schreiben aus dem Stuttgarter Staatspolizeileitstelle von 1941 und dem dortigen Innenministerium von 1942 – Zitate im Buch S. 224 und 221 – belegen dies) oder Deportation zu hören, oder hier Namen, Orte und das grauenerregende Vorgehen nachzulesen. Es sind kurze Schlaglichter, mit denen Behr die Ereignisse ganz nah heranholt: die Prügelattacke auf den Edelfinger Bürgermeister Georg Eckart etwa, oder den Fall Patriztka Georges. Das als „Zigeunerkind“ in die Mulfinger St. Josefspflege verbrachte Mädchen war zum Dienst bei der kinderreichen Markelsheimer Familie Braun verpflichtet worden und hatte da bereits „ganz zur Familie gehört“, als sie „abgeholt“ wurde – nach Auschwitz.

Über das Schicksal des polnischen Zwangsarbeiters Boleslaw Galus hatte Behr bereits in einem Zeitungsartikel berichtet. Galus wurde wegen eines verbotenen Verhältnisses zu einer Deutschen vor den Augen zahlreicher anderer polnischer Zwangsarbeiter erhängt. Behrs Artikel erschütterte den Niederstettener Verleger Günther Emig regelrecht.

So etwas dürfe doch nicht als Zeitungsbericht ins Altpapier wandern, fand er und sprach den Autor auf eine mögliche Buchveröffentlichung an. Für den bis 2018 langjährigen Direktor des Heilbronner Kleist-Archivs Sembdner, der schon als Student große Literaturausgaben editiert hatte, war eigentlich nie vorstellbar, an einem Ort zu leben, ohne sich mit diesem Ort produktiv auseinanderzusetzen.

Ähnlich tickt auch der aus Schleswig-Holstein stammende Historiker Behr. Gemeinsam mit dem Würzburger Theologieprofessor Horst Rupp erforschte er die Geschichte der Juden in Creglingen, stand entsetzt vor den Bildern der misshandelten Creglinger Juden und des erschlagenen Hermann Stern. Das „fast vor der Haustür“ begangene erste Pogrom führte zu weiteren Recherchen. Als Lehrer ermutigte er seine Schüler am Deutschorden-Gymnasium zur Teilnahme am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, der Anfang der 1980er Jahre das Thema „Alltag im Nationalsozialismus“ aufgriff.

Gemeinsam mit Claus Peter Mühleck, dem damaligen Chefredakteur der Tauber-Zeitung, widmete Behr sich immer wieder dem Themenfeld, dem sie eigentlich ein gemeinsames Buch auf der Basis ihrer sich gegenseitig befruchtenden Recherchen, Aufsätzen und Vorträgen widmen wollten. Mühlecks Erkrankung und Tod 2012 verhinderten das gemeinsame Projekt.

Für das jetzt vorliegende Buch, das trotz zahlreicher Namen, Daten und Aktenzitaten wirklich ein Lesebuch geworden ist, machte sich Hartwig Behr nochmals an die Arbeit, sichtete gemeinsame Vorträge, eigene Rechercheergebnisse und Materialien des vorgesehenen Co-Autors, mit dem er in stetigem Austausch geforscht hatte, neu, recherchierte weiter.

Behr wertet vorsichtig, stellt voneinander abweichende Darstellungen und Deutungen nebeneinander: Manches lasse sich im Nachhinein nicht mehr sicher feststellen, man könne die Beteiligten ja nicht mehr fragen. So etwa im Fall des Mergentheimer NSDAP-Kreisleiters Reinhold Seiz, der sich vom angesehenen Zeichenlehrer und Bürger zum radikalen NSDAP-Politiker entwickelte. Ob, wie der evangelische Pfarrer Oskar Weitbrecht vermutete, eine Art „Erweckungserlebnis“ den bislang eher unauffälligen 37-Jährigen zum Nazi machte oder ob, so ein Lebenslauf-Selbstzeugnis des späteren Kreisleiters, „der Zerfall des deutschen Kulturlebens – besonders der deutschen Kunst“ ihn zum Eintritt in die NSDAP animierte, muss ebenso ungeklärt bleiben wie die Ursache seines Selbstmordes während der Flucht in die so genannte „Alpenfestung“. War’s Schuldgefühl, oder das Wissen, dass „seine Welt“, das Nazi-Reich im Altkreis Mergentheim, in dem er selbstherrlich schalten und walten konnte, zusammengebrochen war? Behr lässt es offen.

Mit offenem Blick berichtet Behr auch über die ersten Nachkriegsjahre, zeichnet die Entwicklungen der allgemeinen Situation, das Verhältnis zu den Besatzern und insbesondere der Spruchkammerverfahren, die zur Abrechnung mit den Tätern des Nationalsozialismus angetreten waren. Behrs Fazit hier lautet: „Wenn der ’Naziwahnsinn’ zurückgedrängt wurde, so hat sie wahrscheinlich mehr mit der ständig besser werdenden wirtschaftlichen Situation der 1950er Jahre in der Bundesrepublik zu tun als mit den Spruchkammerverfahren.“ Der Satz lässt gerade derzeit aufhorchen: Die über Parteigrenzen hinaus verfolgten Bemühungen der gegenwärtigen Politik, die durch die Corona-Pandemie verursachten wirtschaftlichen und radikalisierenden Risiken zu minimieren, legt nahe, dass aus Krisen gelernt werden kann. ibra

