„Geschäfte und Handel wieder öffnen“

Bad Mergentheim.Es ist jetzt schon fast normal, dass das „Liberale Forum“ virtuell stattfindet. Der Ortsvorsitzende Prof. Tittor begrüßte vor kurzem ein Dutzend Teilnehmer. Der Landtagskandidat der FDP, Jürgen Vossler aus Weikersheim, präsentierte einen Vortrag per Video zum Thema „Corona“.

Vossler benutzte in seinem Eingangsstatement den viel beschworenen Begriff „nachhaltig“ und befürchtete damit, dass die Corona-Schutzmaßnahmen unsere Städte, unser gesellschaftliches und kulturelles Leben und vieles mehr „nachhaltig“ verändern – „leider nicht zum Besseren“.

„Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, kulturelle Einrichtungen und viele Dienstleister werden geschlossen – ohne Rücksicht auf die individuellen Hygienemaßnahmen. Die Folgen werden wir spüren, wenn die üblichen Vorschriften zur Insolvenzanmeldung wieder greifen und die Innenstädte verödet sein werden. Eine größere Freude konnte man Amazon und Co. jedenfalls nicht machen“, so Vossler, der einen Anstieg der Arbeitslosigkeit beklagte.

Weil es um Leben und Tod bei Corona gehe, müssten schmerzhafte Maßnahmen hingenommen werden, meinte Vossler und erinnerte an die zwei Prozent Infizierten der Bevölkerung des Main-Tauber-Kreises und die bislang 34 Toten.

Er kritisierte sehr die Bundesregierung, die zu wenig Vorsorge für eine Pandemie getroffen habe. „In der Bundestagsdrucksache 17/12051 vom 3. Januar 2013 warnte das Robert-Koch-Institut vor einem ’außergewöhnliches Seuchengeschehen, das auf der Verbreitung eines neuartigen Erregers basiert’.“ Man hätte die Kapazitäten in den medizinischen Einrichtungen erhöhen anstatt wie in den letzten Jahren abbauen können. Ärzte im Ruhestand hätte man als „Reservisten“ führen können und Medizinstudenten als Pfleger etc. – vorsorglich und freiwillig – ausbilden.

Die zweite Frage sei, ob man die Zeit vor dem zweiten Lockdown (im November) richtig genutzt und analysiert habe. Es habe sich gezeigt, dass ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen besonders gefährdet seien, jedenfalls könne man den weit überwiegenden Anteil der Todesfälle und der schweren Verläufe bei Menschen über 65 Jahren verorten. „Auf den besonderen Schutz der Senioren hätte man sich konzentrieren müssen“, so Vossler.

Für die übrigen Menschen, die Unter-65-Jährigen, hätten die ergriffenen Hygienemaßnahmen wie Abstand und Maske genügt, ohne aber ganze Teile der Wirtschaft lahm zu legen – der Verlauf wäre wohl wie eine Grippewelle wahrgenommen worden. Vossler wies auch auf die Eigenverantwortung der Bürger hin.

Zum Abschluss der Veranstaltung stellte Prof. Tittor an den FDP-Landtagskandidaten Vossler die Frage, was er in verantwortlicher Position aktuell ändern würde? Die Antwort war eindeutig: „Gastronomie, Hotellerie, Geschäfte und Einzelhandel unter strengen Hygienevorschriften sofort wieder öffnen, um den wirtschaftlichen Folgen entgegenzuwirken!“

„Arbeitnehmer haben Angst um ihren Job, Arbeitgeber haben Angst um ihr Unternehmen, für beiden Gruppen gibt es derzeit keine soziale Sicherheit und dies erzeugt Angst und Unsicherheit bei den Menschen“, hieß es abschließend. fdp

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021