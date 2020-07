Geo-Catching und ab in den Skatepark

Bad Mergentheim.Das Jugendhaus „Marabu“ ist vom 3. bis einschließlich 24. August in der Sommerpause. Danach geht es mit dem regulären Betrieb und einigen Ferienprogrammpunkten weiter.

So steht am Dienstag, 25. August ein Besuch des schönen Ochsenfurter Freibades an. Die mitfahrenden Kinder müssen mindestens zehn Jahre alt sein und schwimmen können.

Am Donnerstag 27. August, wird der Skatepark in Buchen besucht. Kinder ab zwölf Jahren dürfen mit. Die Anmeldung für beide Veranstaltungen erfolgt ohne entsprechende Betätigung via E-Mail an mail@jugendhaus-mergentheim.de. Startzeit und Abfahrt für beide Termine ist jeweils 12 Uhr am Jugendhaus; Rückkehr ist stets gegen 18 Uhr.

Am Dienstag, 1. September, geht es in den Skatepark in die Würzburger Zellerau. Am Donnerstag, 3. September, wird der Tierpark in Sommerhausen besucht, dort wird man am Geo-Caching teilnehmen. Mindestalter für den Skatepark ist zwölf Jahre, in den Tierpark darf man ab zehn Jahre. Abfahrt und Rückkehr ist um 12 und 18 Uhr am Marabu. Die Anmelde-Deadline per E-Mail ist hier der 31. August.

Den Kindern muss für die Ausflüge eine Brotzeit, Trinken und gegebenenfalls Regen- und Sonnenschutz mitgegeben werden sowie ein kleines Taschengeld.

In der Woche vom 7. bis 11. September ist das Marabu beim „Spieli“ am Stadion im Einsatz und somit bleibt das Jugendhaus auch da geschlossen. pm

