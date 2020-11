Genug freie Ladestationen verfügbar

Prämien locken zum Kauf von E-Autos. Doch sind die batteriegetriebenen Pkw schon fit für den Alltag? Die FN sprachen mit Geschäftsführer Karl Kuhn von „Tauber Energie Kuhn“ in Markelsheim.

Markelsheim. Wer sich für ein E-Auto entscheidet, kann beim Kauf mehrere Tausend Euro sparen. Und auch die Zahl der Ladestationen soll ausgebaut werden. Trotzdem stehen noch viele Käufer einem E-Auto kritisch gegenüber. Bereits seit 2014 ist „Tauber Energie Kuhn“-Geschäftsführer Karl Kuhn vollelektrisch unterwegs. Gegenüber den Fränkischen Nachrichten berichtete er von seinen Erfahrungen und gab seine Einschätzung für die Zukunft der E-Mobilität.

Herr Kuhn, Sie sind überzeugter E-Auto-Fahrer. Können Sie auch rein privaten Nutzern zu dieser Fortbewegungsmöglichkeit raten?

Karl Kuhn: Auf jeden Fall. Seit 2014 bin ich über 50 000 Kilometer rein elektrisch unterwegs und muss sagen: Nie hat Autofahren so viel Spaß gemacht. In jedem Drehzahlbereich hat der Opel Ampera E unschlagbare Power, um beispielsweise bergauf einen Lkw zu überholen oder in kritischen Situationen Reserven zu haben. Autofahren ist für mich zum „Bremssport“ geworden. Vorausschauend vom Gas zu gehen und zu rekuperieren, das heißt Strom aufzuladen, ermöglicht es mir, nach Stuttgart zu fahren, ohne einmal zu bremsen. Mein E-Auto wird wohl nie wegen Bremsbelägen die Werkstatt sehen.

Für Kritik sorgen bei vielen Menschen die Reichweiten. Kommt man im Alltag weit genug?

Kuhn: Ein Pkw fährt in Deutschland im Schnitt 35 Kilometer und steht 23 Stunden am Tag. Neue Modelle erreichen leicht 300 Kilometer Reichweite. Selbst bei sieben kW Ladeleistung zu Hause über eine Wallbox ist jedes aktuell verfügbare E-Auto über Nacht vollgeladen. Dies hat auch eine Umfrage in Markelsheim, die Bad Mergentheimer Studenten der DHBW Mosbach im Rahmen meiner Vorlesungsreihe „Erneuerbare Energien“ 2018 ausgewertet haben, bestätigt.

Wie sieht es mit den Ladesäulen aus? Gibt es tatsächlich genug?

Kuhn: In Deutschland gibt es bereits über 33 100 öffentliche Ladepunkte, Tankstellen für Verbrenner nur etwa 13 500. Meist sind über 80 Prozent der Ladeplätze frei. Jede Lade-App zeigt freie Ladepunkte an und routet den E-Mobilisten direkt dort hin. Zu berücksichtigen ist auch, dass rund 80 Prozent der Ladevorgänge zu Hause stattfinden.

Ist zu befürchten, dass bei einer steigenden Nutzung der E-Mobilität die Strom-Netze zusammenbrechen?

Kuhn: Es ist genau umgekehrt. Die Energiewende ist nur mit einer Mobilitätswende möglich. Wir brauchen deutlichen Zubau von Solar- und Windkraftanlagen. Damit diese Anlagen zum Beispiel bei Sommerwetter mit Ostwind nicht abgeregelt werden müssen, brauchen wir Energiespeicher. Zehn Millionen E-Autos (von insgesamt 46 Millionen Pkw) bedeuten ein Speichervolumen von 500 Millionen kWh. Eine großartige Chance, dezentral die Netze zu entlasten und einen Exportschlager zu entwickeln.

Sie waren mit der Familie in Wien. Wie waren Ihre Erfahrungen? War die Ladedauer ein Problem?

Kuhn: Wir haben bei 31 Grad auf die „Drei Stop Strategie“ gesetzt. Das heißt bei 50 Prozent Restspeicher haben wir geladen. Da alles problemlos geklappt hat, würde ich heute mit zwei Stopps und je 45 Minuten Pause zurechtkommen. Auf der Rückfahrt hat die Lade-App beim Ladevorgang eine Säule nicht erkannt. Da jede öffentliche Ladesäule eine Servicenummer 24/7 hat, schaltete der Service des Providers meine Ladung kostenlos frei für den Rest der 1376-Kilometer-Reise. Kein Provider lässt einen E-Mobilisten stehen.

Früher brauchte man die Ladekarte des jeweiligen Betreibers. Wie sieht es heute aus und wie wird abgerechnet?

Kuhn: Heute haben die meisten Betreiber Roamingverträge untereinander, wodurch fast überall das Laden möglich ist. Wenn nicht, ist gesetzlich verpflichtend das Ad-Hoc Laden über Kreditkarte möglich. Monatlich erhält man eine Rechnung mit Aufstellung jedes Ladevorgangs zu gemailt.

Wie lange hält eine Antriebsbatterie?

Kuhn: Der vielleicht größte Experte für Batterietechnik Deutschlands, Prof. Dr. Sauer von der RWTH Aachen spricht von einer Lebensdauer mit „vielen hunderttausend Kilometer“.

Sind E-Autos in der Gesamtbetrachtung teurer als vergleichbare Pkw mit Verbrennungsmotor?

Kuhn: Nein, auch wenn die Anschaffung trotz Förderung noch 5000 Euro teurer ist, amortisiert sich das durch Einsparungen beim Treibstoff und geringere Reparaturkosten von Bremsen, Ölwechsel und dergleichen.

Was kosten es denn, mit einem Elektroauto 100 Kilometer zurück zu legen?

Kuhn: Beim Laden zu Hause etwa fünf bis sechs Euro, im öffentlichen Bereich acht bis zehn Euro pro 100 Kilometer. Wir von der „Tauber Energie Kuhn“ bieten aktuell einen vergünstigten Öko-Mobilstrom-Tarif für zu Hause an. Am günstigsten ist die Ladung mit Solarstrom vom eigenen Dach. Dort fährt man bei Neuanlagen für nur 1,50 Euro 100 Kilometer weit, anstelle den Strom für neun Cent/kWh einzuspeisen und schont dabei die Umwelt. Genau das haben wir bei „Tauber Energie Kuhn“ bereits 2017 umgesetzt und sparen über 600 Euro pro Jahr im Vergleich zum Verbrennungsmotor.

Was würden Sie unentschlossenen Kunden mit auf den Weg geben?

Kuhn: Die Technik ist ausgereift und es gibt kein Risiko. Bewusst Prioritäten setzen Welche Investition ist nachhaltiger? Die 4000 Euro der ersparten Urlaubsreise 2020 in Aktienpakete investieren oder als Anschubfinanzierung für eine zehn- jährige Investition in 20 Tonnen CO2-Reduktion, die noch dazu richtig Spaß macht? Mahatma Gandhi hat einmal gesagt: „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt“.

