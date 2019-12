Generationswechsel bei den Grünen

Bad Mergentheim.Einen Generationswechsel haben Bündnis 90/Die Grünen vollzogen: Teresa Rosenitsch und Corvin Schmid leiten nun den Ortsverband. Sie bilden die neue Doppelspitze des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen. Einstimmig wurden beide durch die Mitgliederversammlung gewählt.

Rosenitsch löst Bettina Teupe ab, die nach ihrer letzten Amtszeit nicht mehr kandidiert hatte, während Schmid für Dietrich Grebbin an die Spitze rückt. Schmid ist bereits seit 2009 Mitglied im Vorstand.

„Wir haben einen Generationswechsel eingeleitet“, so Teresa Rosentisch. Der grüne Ortsverband werde in den kommenden beiden Jahren sowohl von jungen Nachwuchskräften geleitet, als auch von erfahrenen Mitgliedern. Die neue Vorsitzende Teresa Rosenitsch besucht die Euro-Akademie in Tauberbischofsheim und gehört dem neugewählten Bad Mergentheimer Jugendgemeinderat an. Corvin Schmid ist von Beruf Informatiker und auch seit 2018 Teil des Vorstands des Kreisverbands. Unterstützt wird die neue Ortsverbands-Doppelspitze durch die Beisitzerin Susanne Schrodt (Stadträtin) sowie die Beisitzer Jonas Grzesiak und Paul Zhang (Jugendgemeinderat). Alle drei wurde erstmals gewählt. Der neue Altersdurchschnitt des Vorstands beträgt nun ungefähr 30 Jahre. Als bisherige Vorstände verabschiedet wurde neben der bisherigen Vorsitzenden Bettina Teupe auch Dietrich Grebbin, der den Ortsvorstand bis zum jetzigen Zeitpunkt geleitet hat. Der neue Vorsitzende Schmid hob hervor, dass der nun alte Vorstand mit Hilfe des gesamten Ortverbandes den Wahlkampf zur Kommunalwahl „sehr engagiert bestritten“ hat. Ziele des Vorstands sind, besonders junge Menschen anzusprechen und für grüne Politik zu begeistern. Auch bei der Betreuung des Anfang 2020 in der Altstadt eröffnenden Büros der neuen, grünen Bundestagsabgeordneten Charlotte Schneidewind-Hartnagel (seit 1. November für den Wahlkreis Odenwald-Tauber im Parlament) wird sich dieser aktiv beteiligen. pz

