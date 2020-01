Genaues und gewissenhaftes Arbeiten

Markelsheim.Bei der Markelsheimer Firma Braun Heizungs- und Sanitärtechnik gab es neben einem Rückblick auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr auch besondere Ehrungen.

Die Geschäftsführer Markus und Thomas Braun würdigten den Arbeitseinsatz der Mitarbeiter. Im Anschluss an den Rückblick folgte ein kurzer Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr sowie die Ehrungen langjähriger Mitarbeiter.

Seit 25 Jahren ist Markus Braun Teil des Familienbetriebs. Sein beruflicher Werdegang begann in Würzburg bei der Firma R&F als Groß- und Außenhandelskaufmann. Es folgten das Fachabitur und der Handelsfachwirt, bevor er im Jahr 1994 Teil des Braun-Teams wurde und seit 2009 zusammen mit seinem Bruder Thomas Geschäftsführer ist.

Seit bereits 35 Jahren ist Kurt Gehringer maßgebliche Stütze der Firma Braun. Mit gerade 24 Jahren und abgeschlossener Meisterprüfung ist Kurt Gehringer seit 1984 stets an der Weiterentwicklung der Firma Braun beteiligt. Er ist einer der Wenigen, die schon am ersten Firmenstandort in der Glockenturmstraße in Markelsheim Teil des Braun-Teams waren.

Vorbild und Aushängeschild

Unzählige Projekte hat Kurt Gehringer in seiner Laufbahn betreut und diese stets mit höchster technischer Kompetenz und größter Kundenzufriedenheit abgeschlossen. Mit seiner Einsatzbereitschaft und Firmentreue sei Kurt Gehringer ein Vorbild und Aushängeschild der Firma: „Geht nicht“ – gibt’s nicht, so sein Motto!“ pm

