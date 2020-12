Gemeinschaftliches Projekt

Löffelstelzen.Die private Weihnachtskrippe von Irmgard und Thomas Tremmel erhielt in diesem Jahr einen neuen Standort.

Nach einer Anfrage an den Kirchengemeinderat, entschied Tremmel, die Krippe neben dem Kirchenvorplatz aufstellen zu lassen. In einem gemeinschaftlichen Projekt wurde die Weihnachtskrippe aufgestellt und von Wolfgang Tremmel liebevoll geschmückt und naturnah gestaltet. So ist sie schon von aus der Ferne ein echter Hingucker. Auch die Kindergartenkinder beteiligen sich an der schönen Aktion und werden zwei Christbäume neben der Krippe mit selbst gebastelten Materialien schmücken. Seit 2009 wird die Weihnachtskrippe nun aufgestellt, sie wurde vom Zimmereibetrieb Edwin Herrmann erstellt, die Krippenfiguren wurden von einem Hobbyschnitzer aus Schweigern aus Lindenholz geschnitzt. Sie zeigen Josef, Maria und das Jesuskind in der Krippe sowie einen Hirten mit zwei Schafen. So entsteht in der Weihnachtszeit ein stimmungsvolles Ambiente auf dem Kirchenvorplatz.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020