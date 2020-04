Gemeinsam auf dem Weg

Bad Mergentheim.Vielen Menschen ist es wehmütig ums Herz, wenn sie auf die kommenden Kar- und Ostertage schauen: Vieles kann in diesem Jahr nicht gemeinsam gefeiert werden und wird schmerzlich vermisst. Gerade die Gottesdienste in der Kar- und Osterwoche sind für Christen voller wunderbarer Zeichen, an denen viel Sehnsucht und viele schöne Erinnerungen hängen. Diese Got-tesdienste müssen jedoch jetzt entfallen. Trotzdem könne man den Eindruck gewinnen, so Dekan Ulrich Skobowsky von der katholischen Seelsorgeeinheit „Lamm“, dass gerade in dieser Zeit, da Abstand gehalten werden muss und Treffen verboten sind, das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit wächst.

Skobowsky spricht gar von einer neuen Weise des „Miteinander-auf-dem-Weg-Seins“. Und diesen Weg wollen die Seelsorgeeinheiten „Lamm“ und Igersheim an den Ostertagen bewusst leben. Hierzu werden folgende „Einladungen“ ausgesprochen:

An Gründonnerstag läuten um 18 Uhr alle Glocken. An diesem Tag soll das gemeinsame Mahl in der Familie einen besonderen Akzent zu geben. Anregungen für das Feiern eines Hausgottesdienstes und Lieder finden Gläubige auf der Homepage der Kirchengemeinde Mergentheim. (www.st-johannes-mgh.de)

An Karfreitag steht das Kreuz den ganzen Tag über in der Kirche. Es besteht die Möglichkeit zur persönlichen Kreuzverehrung. Jeder kann einen Stein, eine Blume oder sonst ein persönliches Symbol mitbringen und unter dem Kreuz ablegen. (auf genügend Abstand achten.)

In der Osternacht läuten um 21 Uhr alle Glocken. Im Gedenken an andere könnte jeder Gläubige dann eine Osterkerzen anzünden.

Am Ostersonntag läuten um 12 Uhr alle Glocken. Die Osterkerze brennt in der Kirche, und es besteht die Möglichkeit, das Osterlicht von dort mit in die Familie zu nehmen. Außerdem gibt es Osterbilder und Weihwasser in kleinen Flaschen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020