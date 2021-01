Gemeinderat tagt im Kursaal

Bad Mergentheim.Die nächste Sitzung des Gemeinderates Bad Mergentheim findet an diesem Donnerstag, 28. Januar, um 17.30 Uhr ausnahmsweise im Kursaal statt. Tagesordnung: Beschaffung eines Löschfahrzeuges MLF für die Feuerwehr Bad Mergentheim ( Rengershausen ) – Vergabebeschluss. Feuerwehrhaus in Bad Mergentheim-Wachbach- Beschluss zum Förderantrag für den Ausgleichstock 2021 und Feuerwehrfachförderung. Schulbezirksänderung – Löffelstelzer Kinder besuchen ab September 2021 die Grundschule Edelfingen. Erlass von Elternbeiträgen für Kindertagesstätten. Luftfiltergeräte an Schulen - Antrag der Freien Wähler vom 2. November 2020. Besetzung der neu geschaffenen Stelle der Leitung des Sachgebiets „IT und Digitalisierung“ - Grundsatzbeschluss. Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2021.

Bekanntgaben: Protokoll durch Auflegung; Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse; Sonstige. Verschiedenes.

