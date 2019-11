Gemeindeadvent zum Wahltag

Bad Mergentheim.Die Wahlen zur Landessynode und zum Kirchengemeinderat finden an diesem Sonntag, erster Advent, in der evangelischen Kirchengemeinde statt. In Bad Mergentheim haben sich zehn Kandidaten zum Kirchengemeinderat aufstellen lassen. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr ist das Wahllokal im Gemeindezentrum in der Härterichstraße 18 geöffnet.

Gleichzeitig lädt die Kirchengemeinde zum Gemeindeadvent ins Gemeindezentrum ein: ab 11.30 Uhr wird ein Imbiss zur Mittagszeit gereicht, eine Kaffee- und Kuchentafel wird sich nahtlos anschließen.

Dazu wird ein adventliches Programm für Jung und Alt angeboten: weihnachtliches Basteln, Adventsgeschichten, Bücherflohmarkt und ab 17 Uhr ein gemeinsames Adventsliedersingen mit Kantor Lucas Ziegler.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.11.2019