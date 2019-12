Gelungenes Adventskonzert mit viel Beifall begeistert gefeiert

Bad Mergentheim.Eingebettet in die adventlich freudige Erwartung, der Ankunft des Sohnes Gottes, präsentierte der Jugendchor St. Johannes ein eindruckvolles Zeugnis seines gesanglichen Repertoires welches im Laufe des Jahres zu den verschiedensten Anlässen zelebriert wurde. Unter dem Motto „Bring us hope – bring uns Hoffnung“ zeichneten die Sänger zudem den Weg durch die Adventszeit hin zum Weihnachtsfest in Musik und Texten nach.

Begrüßt und in das Motto des diesjährigen Adventskonzerts im Münster eingeführt wurden die zahlreich erschienen Zuhörer von Gemeindereferentin Schwester Katharina Küster.

Zuvor hatte der Jugendchor St. Johannes die musikalische Reise mit dem von Daniel A. Schmidt komponierten Lied „Here we are“ eröffnet. Darin wird die Begegnung verschiedener Menschen und Kulturen, das Feiern und Bezeugen des gemeinsamen Glaubens an Jesus Christus abgebildet.

Was folgte war ein musikalischer Beitrag des italienischen Musikwissenschaftlers Pierangelo Sequeri, der unter anderem liturgische Gesänge und Oratorien komponiert hat. Das vom deutschen Kirchenmusiker Klaus Wallrath arrangierte Lied „Herr, du bist mein Leben“ handelt vom Glauben und Vertrauen in die Liebe und Allmacht Gottes. Die mit äußerster Hingabe präsentierte Hymne „Here I am Lord“ des US-amerikanischen Komponisten für katholische liturgische Musik und des christlichen Songwriters Daniel Laurent Schutte gibt der leidenden Menschheit Hoffnung auf Erlösung und Errettung.

Mit dem von Zuhörern und Chor gemeinsam gesungenen Lied „ Menschen auf dem Weg“ wird angemahnt, dass es „Zeit sei, die göttliche Botschaft zu hören und die Freude die uns Christus geschenkt hat, wahrzunehmen“.

Ein Höhepunkt des jährlichen Adventskonzerts „Musica Ecclesia“ ist die Weitergabe des Friedenslichtes aus Bethlehem durch die Pfadfinderschaft St. Georg. In ihrem Gebet zum Friedenslicht wünschen sich die Überbringer, dass das Licht Hoffnung und Freiheit bringe und die Welt ein bisschen heller mache. Mit dieser weltweit durchgeführten Aktion wird das Licht aus Bethlehem länderübergreifend verteilt und verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen.

Was wäre die Adventszeit ohne Kerzen: Sie symbolisieren Hoffnung, Licht und Liebe. „Teile das Licht mit einem Freund und sieh, wie die Flamme wächst. Je mehr Licht wir geben, umso mehr Liebe werden wir erhalten“. Diese altchristlichen Weisheiten werden im Lied der amerikanischen Kirchenmusikerin und Musikpädagogin Becki Slagle Mayo eindrucksvoll wiedergegeben.

Der Ruf der Menschheit nach Hoffnung, Liebe und Frieden wird auch in der von Ruth Elaine Schram komponierten und vom Jugendchor einfühlsam intonierten Hymne „Bring us hope“ zum Ausdruck gebracht.

Seine Fortsetzung fand das Konzert mit der wunderschönen und eindrücklichen Ballade „Footprints in the sand“ in der es um das Versprechen geht, immer da zu sein, wenn deinem Nächsten die Kraft fehlt weiterzugehen.

Eine von Schwester Katharina vorgetragene weihnachtliche Erzählung über das Jesuskind in der Krippe und den kritischen Blick hierauf, leitete zum musikalischen Schlussakt über. Die Hymne „Celebrate life“ von Sonja Poormann feiert auf fröhliche und treibende Weise, das Leben und alles was dazu gehört. Mit „Christmas Gloria“ nach einem spanischen Weihnachtslied der schottischen Konzertpianistin und Musikpädagogin Evelyn R. Larter und der „Christmas Fanfare“ vom amerikanischen Klavier-Komponistenkünstler Joseph M. Martin ging das diesjährige Adventskonzert „ Musica Ecclesia“ seinem Ende entgegen.

Den Schlussakkord setzten zwei von stehenden Ovationen begleitete Zugaben, die verdeutlichten, wie eindrucksvoll und mitreißend die Liedpräsentationen des Jugendchors St. Johannes empfunden wurden. foh

