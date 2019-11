Geldbörse samt Inhalt entwendet

Künzelsau.Eine 85-Jährige wurde am Dienstagnachmittag in ihrem Geschäft in Künzelsau von Trickdieben bestohlen.

Gegen 16.15 Uhr kam ein angebliches Ehepaar in das Lederwarengeschäft in der Hauptstraße und ließen sich von der Eigentümerin in einer schlecht einsehbaren Ladenecke ausführlich beraten. Etwas später stürmte ein junger Mann in den Laden, der sich als Sohn des Ehepaares ausgab. Die beiden sollten sofort mit ihm mitkommen, weil es der Großmutter nicht gut ginge. Daraufhin verließen alle drei schnell das Geschäft. Zwei Stunden später entdeckte die Seniorin dann den Verlust ihres Geldbeutels samt Inhalt, der in ihrem Büro lag. Die ältere Dame vermutet, dass eine vierte, ihr unbekannte Person in ihr Arbeitszimmer ging, während sie das vermeintliche Ehepaar beriet und dort ihre Geldbörse entwendete. Sie geht davon aus, dass der Hilferuf des jungen Mannes ein Zeichen zum Aufbruch und das Ehepaar ein Ablenkungsmanöver war.

Die Eheleute beschreibt die 85-Jährige als etwa 50 Jahre alt. Die Frau sei etwa 1,60 Meter groß mit ovalem Gesicht und glatten, nach hinten gekämmten Haaren und gepflegter Erscheinung. Der Mann sei etwa 1,80 Meter groß gewesen.

Zum Sohn konnte sie einzig sagen, dass er um die 20 Jahre alt gewesen sein muss. Um Licht in die Angelegenheit zu bringen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die das Trio und den etwaigen weiteren Verdächtigen in der angegebenen Zeit beobachten konnten. pol

