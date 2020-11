Geld für Strand, Schulsanitäter und Stolpersteine

Von Sascha Bickel

Bad Mergentheim. Der Gemeinderat beschloss mehrere Bürgerprojekte über das neu geschaffene Bürgerbudget zu fördern. Knapp 33 000 Euro wurden zugesagt.

Der Förderverein „Aktives Edelfingen“ erhält 10 000 Euro, um vor Ort einen Tauberstrand zu gestalten, also eine Bademöglichkeit an der Tauber, direkt am neuen Radweg gelegen. Das Projekt schließt ans „Gänsewiesele“ an, das 2019 in Eigenregie mit Sitzgelegenheiten, Liege und Bouleplatz hergerichtet wurde.

8000 Euro erhält ein Bürgerprojekt in Stuppach für das Vorhaben „barrierefreie Sitzgruppe“, die gegenüber dem Pfarrheim auf einer kleinen Wiese entstehen und zum Verweilen einladen soll. Eine Gedenktafel für Heimatvertriebene ist ebenfalls noch vorgesehen.

Ein Wassertretbecken soll im Bach in Apfelbach, direkt neben dem Dorfplatz, geschaffen werden. Dafür bewilligte der Rat 6000 Euro. 4500 Euro erhält der Schulsanitätsdienst des Deutschorden-Gymnasiums, um die derzeit 28 aktiven Sanitäter mit „Dienstkleidung“ und Covid-19-konform ausstatten zu können. Eine Ruhebank in der Goldbachstraße in Rengershausen soll mit einer Holzkonstruktion überdacht und verkleidet und zum Aufenthaltsort direkt am Rad- und Wanderweg hergerichtet werden. Dafür gibt es 3200 Euro.

Weitere 1000 Euro fließen nach Rengershausen, nachdem dort auch von Bürgern das Projekt „Wasser erleben“ geplant ist. Die Quelle am „Kirchlesbrunnen“ soll zugänglich gemacht werden.

Um einen Zuschuss von 600 Euro hatte auch der Mergentheimer Verein „Stolperstein“ gebeten, der vorhat zehn weitere Stolpersteine im Stadtgebiet zu verlegen – zur Erinnerung an das durch Rassismus und Antisemitismus erzeugte Unrecht, die Mahnung zur Toleranz und die Erinnerung an ehemalige Mergentheimer Bürger. Mit 8:9-Stimmen hatte der Verwaltungsausschuss den Antrag in seinen Beratungen knapp abgelehnt, doch SPD-Stadtrat Klaus-Dieter Brunotte wagte einen neuen Anlauf im Gemeinderat. Er warb dafür, die 600 Euro freizugeben und klare Kante gegenüber dem wachsenden Antisemitismus bundesweit zu zeigen. Thomas Tuschhoff (Grüne) unterstützte diese Haltung ebenso wie OB Udo Glatthaar. Bei der anschließenden Abstimmung gab es 17 Ja-Stimmen aus den Reihen von Grünen, SPD, FDP, OB und Teilen der Freien Wähler, während 15 Stadträte von CDU und Freien Wählern Nein sagten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020