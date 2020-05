Geistkraft mit allen Sinnen erfahren

Bad Mergentheim.Unter dem Motto „Farben des Lebens“ steht ein Liturgischer Streifzug, den Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen zum Pfingstfest anbietet. Auf der Homepage der Kirchengemeinde ist er zu finden.

„Kirche muss unterwegs sein zu den Menschen und ihren Weg mitgehen“, betont die Kur- und Rehaklinikseelsorgerin der Kurstadt.

Gott drinnen in der Schlosskirche zu begegnen, sei gut. Doch schmerzten die Einschränkungen, die die Corona-Krise erfordere – und der traditionelle Kurpark-Gottesdienst am Pfingstmontag könne in diesem Jahr deshalb auch nicht stattfinden.

Da biete es sich an, Gott zu begegnen in den eigenen vier Wänden (dazu gestaltete Angelika Segl-Johannsen seit Ostern wöchentlich neue „Segenstüten“) oder beim Gang durch seine wunderschöne Schöpfung draußen.

Mit einem „Oster-Weg – Aufbruch ins Leben“ begann die Reihe am Ostermontag. Auch er hatte die Form eines Spaziergangs - allein, zu zweit oder in der Familie. Auf einer selbst gewählten Runde galt es, an besonderen Orten innezuhalten und durch Bibeltext und Dichtung, in Meditation und Gebet den österlichen Geist auf sich wirken zu lassen. Einen neuen Akzent setzt nun zum Ende der Osterzeit der „Liturgische Streifzug zu Pfingsten“. Auch er bietet einen „Gottesdienst im Gehen“, doch orientiert an Farben, die einem begegnen und deren tieferen Sinn jeder selbst in sich entdecken und aufnehmen kann. peka

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020