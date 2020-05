Geißel der Menschheit wütete gleich mehrfach

1541 raffte die Pest so viele Menschen in Mergentheim dahin, dass die Friedhöfe in der Stadt nicht ausreichten, um die Toten zu beerdigen. Deshalb wurde ein neuer Friedhof mit großem Holzkreuz außerhalb der Stadt angelegt. Anstelle des Kreuzes von damals wurde 1608 die Michaelskapelle gebaut, die noch heute auf dem Alten Friedhof zu sehen ist.