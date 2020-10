„Gehirnjogging“, Videos und Ferien-Aktionen für Kinder

Bad Mergentheim.An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse.

Ab Donnerstag, 22. Oktober, findet als Einzeltermin der Kurs „Makrofotografie - Faszinierende Motive in der Natur“ statt. Wer sich lieber mit bewegten Bildern beschäftigt, der kann – ebenfalls als Einzeltermin – am Samstag, 17. Oktober, den Videoworkshop „Wie mache ich aus einer Idee ein Video?“ besuchen.

Insgesamt sieben Termine umfasst das Programm „Brainwalking: Gehirnjogging in der Natur“, bei dem es um Bewegungs- und Koordinationsübungen im Freien geht. Diese helfen dabei, die mentale und körperliche Beweglichkeit zu aktivieren. Im Bereich Sprachen starten folgende Angebote: Deutsch A1 Kompaktkurs am Wochenende (ab Samstag, 17. Oktober, zehn Termine); Deutsch A1 am Abend (ab Mittwoch, 21. Oktober, 15 Termine); Deutsch B1.1 am Abend (ab Dienstag, 13. Oktober, 16 Termine); English Refresher A2.2. am Abend (ab Montag, 19. Oktober, 13 Termine); Türkisch A2.1 (ab Dienstag, 13. Oktober, 15 Termine) und Türkisch A2.2 (ab Dienstag, 13. Oktober, 15 Termine).

Herbstferien-Angebot

Das Herbstferien-Angebot für Kinder und Jugendliche umfasst die Sprachenvormittage „Rund um die Welt“, die sich an alle 7- bis 10-Jährigen richten und am Montag, 26. Oktober, beginnen (drei Termine). Schüler der 7. und 8. Klasse können zudem einen Ferienkurs Französisch besuchen, der ab Dienstag, 27. Oktober, läuft und drei Termine umfasst. Der Kurs „Fit für die Eurokom“ bereitet auf die gleichnamige Prüfung im Fach Englisch vor. Er startet am Montag, 26. Oktober, und die Teilnehmer treffen sich dreimal. Einen Selbstverteidigungskurs für Kinder ab acht Jahren bietet die VHS an zwei Terminen an. Erstmals treffen sich die Jungen und Mädchen am Dienstag, 27. Oktober.

Schließlich gibt es auch wieder Online-Vorträge als virtuelle Einzel-Veranstaltungen: „Von Melodien zu Wörtern: Wie Babys Sprache(n) lernen“ (Mittwoch, 14. Oktober); „Sapiens – Der Aufstieg, Yuval Noah Harari im Gespräch“ (Mittwoch, 21. Oktober); „Gesundheits-Apps“ (Dienstag, 20. Oktober) sowie „Ortsgeschichte im Gespräch“ (Freitag, 16. Oktober). Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist telefonisch unter 07931/574300 möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. Bei allen Kursangeboten ist die vorherige Anmeldung erforderlich. Auf ihrer Internetseite informiert die Volkshochschule auch ausführlich über ihr Hygienekonzept und die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz. Mit der Anmeldung verpflichten sich die Teilnehmer, die Hygienevorschriften einzuhalten. stv

