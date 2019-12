Gegen Schnee, Eis und Kälte bestens gewappnet

Bad Mergentheim.Schnee, Eis und Kälte können den ehrenamtlichen Helfern des „Wunschmobils unterwegs“ künftig nichts mehr anhaben.

„Damit die Ehrenamtlichen des Kooperationsprojektes zwischen Caritas-Förderverein, DRK und Ökumenischem Hospizverein Bad Mergentheim gerade auch bei Wind und Wetter Schwerstkranken einen letzten Herzenswunsch erfüllen können, war es mir ein dringendes Bedürfnis, etwas zu tun“, sagte Ludwig Fleckenstein, Ex-Präsident des Golfclubs Bad Mergentheim, im Vorfeld der Spendenübergabe. Was lag da näher, als eine Art Dienstkleidung mit Wiedererkennungswert zu entwerfen. Und ließ Fleckenstein für die Ehrenamtlichen 15 hochwertige Jacken in Rot-Grau inklusive Bestickung mit dem Wunschmobil-Logo anfertigen, Gesamtwert: 1400 Euro.

Helmut Wolf, Geschäftsführer des Vereins der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim und die Vorsitzende Schwester Maria-Regina Zohner haben die Jacken jetzt begeistert entgegen genommen. „Die meisten zweckbezogenen Spenden fließen direkt in die Unkosten für das Wunschmobil unterwegs. Diesmal gibt es etwas direkt für die Ehrenamtlichen, was ich ganz besonders toll finde. Denn sie stecken Zeit und Herzblut in die Sache, um Schwerstkranken eine Freude zu machen. Dank der Jacken nun zu jeder Jahreszeit“, bedankte sich Schwester Maria-Regina. „Es kann zwar nicht immer die Sonne scheinen, aber mit diesen tollen Jacken von Herrn Fleckenstein kommen immerhin sonnige Zeiten auf die Ehrenamtlichen bei den Wunschmobil-Fahrten zu.“ Zur Übergabe der Jacken war auch ein Teil der ehrenamtlichen Helfer gekommen, um die neue „Dienstkleidung“ gebührend in Empfang zu nehmen und direkt Probe zu tragen.

Da Spendengeber Ludwig Fleckenstein aus persönlichen Gründen verhindert war, sprang kurzerhand Markus Götz, wie Ludwig Fleckenstein selbst Geschäftsführer der Fleckenstein Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft, ein und übergab die Wunschmobil-Jacken gemeinsam mit Ehefrau Sandra und Sohn Johannes. Die ersten Jacken gehen, wie Geschäftsführer Helmut Wolf berichtete, bereits in den nächsten Tagen auf ihre erste Fahrt – und zwar nach Rothenburg ob der Tauber. Denn der Herzenswunsch einer unheilbar an Krebs erkrankten Patientin ist es, dort noch einmal mit ihrer Schwester den Weihnachtsmarkt zu besuchen. ) fv-ckbm

