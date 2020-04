Gegen geparktes Auto geknallt

Wachbach.Vermutlich weil er abgelenkt wurde, verursachte ein 65-Jähriger am Freitagabend in Wachbach einen Verkehrsunfall. Der Mann und seine 90-jährige Beifahrerin waren gegen 19.30 Uhr mit einem Opel auf der Dorfstraße in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Vermutlich war der Opelfahrer für kurze Zeit abgelenkt, so dass der Pkw zu weit nach rechts geriet und dadurch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford prallte.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Ford daraufhin auf einen davor abgestellten Mercedes geschoben. Beide Insassen des Opels wurden bei dem Unfall verletzt und begaben sich in ärztliche Behandlung.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20 000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.04.2020