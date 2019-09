Gegen Baum geprallt: Fahrer nur leicht verletzt

Bad Mergentheim.Auf der Strecke vom Industriepark Würth in Richtung Kurstadt verunglückte in der Nacht auf Freitag ein 19-Jähriger mit seinem VW schwer, verletzte sich hierbei jedoch nur leicht. Der Mann war mit seinem Auto gegen 1.45 Uhr zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte dort mit einem Baum. Dadurch wurde der Pkw auf die linke Seite gedreht. Der Fahrer konnte sich jedoch selbst aus dem Auto befreien und wurde ins nahe Caritas-Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr der Kernstadt war mit neun Einsatzkräften an der Unfallstelle. Sachschaden: 2500 Euro. pol/Bild: Sascha Bickel

